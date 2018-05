Homem que executou desafeto a facadas é identificado e preso

O autor da execução de um homem a facadas foi identificado e preso nesta terça-feira (28), por investigadores da Divisão de Homicídios, da Policia Nacional do Paraguai e agentes da Policia Técnica, entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã.

O assassino foi identificado como Cristian Benitez Gomez, 29 anos, acusado de executar com várias facadas e um corte profundo na altura do pescoço, na madrugada no último domingo (27), Isabelino Borges Cabrera de 48 anos, que foi encontrado por moradores do assentamento Virgem de Caacupe, localizada na colônia Itapopo, próximo a Ponta Porã.

Segundo informações do site Porã News, o autor foi preso horas após o homicídio em meio a uma mata na região da colônia.