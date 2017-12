Homem que foi encontrado morto em veículo pode ter sofrido infarto

Joaquim Alves, 58 anos, que foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (20), pode ter sido vítima de infarto, segundo o que apurou o site Nova News nesta quinta-feira (21).

O homem era funcionário da Prefeitura de Batayporã, cidade onde morava. Ele foi encontrado sem vida e sem sinais de violência. O corpo da vítima foi enterrado na manhã de hoje.

Sobre a morte

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, o carro ocupado pela vítima estava estacionado na Rua Sete de Setembro, esquina com a Rua Dourados, aos fundos do Detran, em Itaquiraí, município distante cerca de 200 quilômetros de Nova Andradina.