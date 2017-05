Homem que foi encontrado semienterrado foi identificado por familiares

Ele era foragido da justiça e supostamente seria integrante do PCC

Familiares identificaram na segunda-feira (1), o corpo do homem que foi encontrado semienterrado próximo A Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

Identificado como Romário Douglas Cançalo de Lima, 23 anos, a vítima era foragido da justiça após uma saidinha prisional por envolvimento com o tráfico de drogas e supostamente seria um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) quando foi preso no estado de São Paulo.

Após ser reconhecido pelos familiares, o corpo de Romário foi encaminhado para a cidade de Dourados onde ele morava.

Relembre o Caso

O corpo de Romário foi encontrado, na tarde de domingo (30), semienterrado próximo a uma estrada vicinal por moradores da colônia Mafusi, cidade próxima à Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

Segundo o médico forense Marco Prieto, a vítima teria sido executado com 43 disparos de arma de fogo e havia sido enterrada no local 36 horas antes de ser encontrada.

Ele também estava com a boca tapada e os pés e mãos amarrados com fita isolante.