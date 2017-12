Homem que inventou 'desafio do balde de gelo' morre aos 46 anos

O norte-americano Anthony Senerchia, que inspirou o desafio do balde de gelo, morreu aos 46 anos em decorrência da ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), doença degenerativa que motivou a campanha.

Em obituário divulgado no site do Centro Funerário de Pelham, cidade natal de Senerchia, no subúrbio de Nova York, a família informa que a morte ocorreu no sábado (25).

.Graças ao desafio do balde de gelo, uma pesquisa conseguiu identificar um gene relacionado à doença, o Nek1. A descoberta foi publicada em 2016 no periódico "Nature Genetics".

Em 2015, um ano após o lançamento do desafio, mais de 17 milhões de pessoas postaram vídeos no Facebook - e eles foram assistidos por 440 milhões, segundo a BBC.

Pela magnitude da campanha, que ficou conhecida no mundo inteiro e ganhou adesão de famosos e figuras importantes, o balde original utilizado pela esposa de Anthony foi introduzido na coleção do Museu Nacional de História Americana, em Washington.