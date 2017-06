Homem que matou casal de idosos é morto em confronto com a polícia

Alex Martins Teixeira, 23 anos, suspeito de ter matado o casal de idosos José Rodrigues da Silva, 66 anos e Naide Carrilho Dias, 62 anos, na noite de quarta-feira (21), foi morto após trocar tiros com a polícia na tarde de quinta-feira (22), menos de 24h após o crime.

Após investigações os policiais localizaram o suspeito que estava escondido em uma fazenda distante aproximadamente 40 km de Três Lagoas.

Ele foi encontrado na tarde de ontem e quando percebeu a chegada dos policiais, começou a fugir pela vegetação e ficou escondido na mata. No momento, foi realizado uma busca, mas Alex não foi encontrado.

Enquanto as equipes policiais levavam testemunhas e envolvidos a delegacia, dois policiais ficaram na casa onde Alex estava escondido e o suspeito voltou à residência e se deparou com os policiais dentro do imóvel e imediatamente e começou a disparar contra os militares, que também atiraram e Alex Martins foi atingido.

A própria equipe policial foi quem realizou o resgate e levou Alex para o Hospital devido a dificuldade na comunicação via telefone e rádio da polícia. Ao chegar no Hospital, o suspeito não resistiu e morreu.

O crime

O casal de idosos, José Rodrigues Dias, 66 anos e Naide Carrilho Dias, 62 anos, foram mortos a tiros na última quarta-feira (21), em Três Lagoas.

Os idosos foram encaminhados com vida para o hospital, mas não resistiram e morreram. Naide, antes de morrer, revelou ao filho que quem efetuou os disparos foi Alex, namorado na neta do casal.

Alex teria jurado toda a família da namorada de morte por não aceitarem o namoro deles.

O filho das vítimas estava na casa no momento dos disparos, mas não foi atingido pois estava no banheiro.