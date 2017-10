Homem que morreu afogado no Rio Paraná podia estar bêbado

A Polícia Civil identificou o homem que foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (18), no rio Paraná, em Três Lagoas, Claudinei Rodrigues Dias, 26, pedreiro. A família informou que o rapaz frequentava o local para pescar ou se banhar e que tinha o costume de levar bebida alcoólica.

Segundo o site JPnews ele teria morrido afogado, possivelmente após tentar atravessar a nado, o trecho do rio que fica aos fundos de uma indústria no bairro do Jupiá. A área é conhecida como Lagoinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os outros dois companheiros da vítima informaram que, antes de nadar, teriam consumido um ‘corotinho’.

No boletim de ocorrência (B.O.), consta que os companheiros de Claudinei, após darem falta do amigo, tentaram acionar o telefone 193 dos bombeiros, mas a ligação era redirecionada a cidades paulistas, possivelmente, devido ao local em que estavam. Após insistirem, conseguiram contato com os bombeiros que, devido ao difícil acesso ao local, chegaram ao anoitecer do dia.

Segundo Valdir Cecé Bueno, o cunhado de Claudinei, ele tinha o costume de frequentar a Lagoinha. “Ele bebia socialmente. Mas, sempre que ia à lagoa, levava alguma bebida. Ia e voltava de bicicleta. Por coincidência, eu e a irmã dele fomos a sua casa, por volta das 19h e encontramos toda fechada. Quando chegamos em casa, fomos informados de sua morte, pela minha sogra, que mora em Aquidauana. Estamos muito abalados ainda”, disse Valdir.