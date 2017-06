Homem que passou mal ao engolir droga para esconder da Polícia não será indiciado

O homem que engoliu cocaína para esconder dos policiais na última quinta-feira (1), não será indiciado.

O delegado da Polícia Civil, Rodrifo Yassak, afirmou que como a droga não foi apreendida, o autor não vai responder criminalmente.

O homem de 45 anos estava no ônibus parado na BR-163, em Jaraguari, na noite de quinta-feira (1), para fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), relembre aqui.

Os policiais suspeitaram dele porque estava nervoso e mastigando algo de forma anormal. O homem foi retirado do coletivo e cuspiu um invólucro contendo aproximadamente 5g de cocaína.

Um militar do Corpo de Bombeiros que estava no ônibus ajudou na prestação de socorro ao homem com a equipe de emergência da CCR MSVia, além de um médico que passava pelo local no momento da ocorrência.

Ele foi internado no hospital da cidade, mas por causa da gravidade foi transferido para o Hospital Regional, na capital sul-mato-grossense. O estado de saúde continua grave, segundo a PRF.