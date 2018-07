Homem que praticava caça com rifle é preso por militares da PMA

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (20) pelos por militares da Policia Militar Ambiental (PMA) de Naviraí por porte ilegal de arma. A ação foi quando os militares realizavam fiscalização preventiva nas proximidades da região da Cachoeira do Salto do Pirapó, localizada no rio Amambai.

O infrator, de 34 anos, foi abordado em um carro e estava com um rifle calibre 22 e munições e os policiais suspeitaram que ele praticaria caça na região. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

O homem, residente em Amambai, negou que estaria praticando caça, porém, recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Amambai, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a seis anos de prisão