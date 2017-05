Homem que tentou esfaquear companheira vai a júri nesta quinta

Será levado a julgamento nesta quinta-feira(4), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, E.C.S., acusado de tentativa de feminicídio de sua própria companheira em situação de violência doméstica e familiar, movido por impulso fútil.

Conforme relatado pelo Ministério Público, na tarde de 22 de agosto de 2015, estando o réu embriagado, disse para sua companheira que iria embora para Costa Rica-MS e mandaria uma pensão tão somente para a filha do meio. Ambos começaram a discutir, momento em que o acusado pegou uma faca e investiu contra a vítima. Ela então correu para o quarto de seu filho mais novo e trancou-se nele, a fim de proteger-se, juntamente do filho e da enfermeira responsável pelo rapaz, portador da síndrome de ohtahara, um tipo raro de epilespsia. E.C.S., no entanto, arrombou a porta e, uma vez mais, tentou matar J.A.C., a qual arremessou um berço em sua direção. Neste momento, a filha mais velha do casal e uma prima que estava na casa seguraram-no, ao passo que a vítima pulou a janela e fugiu para os vizinhos pedindo abrigo.

Após ouvir todas as testemunhas do fato, o juiz Carlos Alberto Garcete considerou ter toda a situação, de fato, ocorrido, bem como estarem presentes suficientes indícios de autoria, embora o acusado negue a intenção de matar. O magistrado reputou, igualmente, que a conduta de E.C.S. foi desproporcional, qualificando o crime por motivo fútil. Deste modo, pronunciou-o nos termos da denúncia feita pelo Ministério Público.