Homem quebra o nariz da irmã em discussão doméstica

Na manhã de domingo (26), em Nova Andradina, durante discussão doméstica Bruno Barbosa Alecrim, 23anos, quebrou o nariz de sua irmã Weida Barbosa Alecrim, 19 anos.

A jovem precisou de atendimento médico e no hospital recebeu orientação para procurar a Delegacia da Mulher.

Weida procurou a DAM de Nova Andradina para registrar um boletim de ocorrência contra o irmão. Relatou à polícia, que teve um desentendimento com o irmão e foi agredida com socos e tapas, o que acabou causando vários hematomas no rosto e a fratura no nariz.