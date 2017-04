Homem rouba moto e vende na Bolívia por R$ 850

Ladrão de moto é preso depois de confessar furto, o caso aconteceu ontem (28) em Corumbá – a 425 km de Campo Grande. Um homem, de 28 anos, confessou à polícia que furtou a motocicleta para vender no lado boliviano.

De acordo com o Diário Corumbaense, a vítima, de 27 anos, informou aos policias que deixou a chave na ignição, e entrou em loja no centro da cidade, ao voltar não encontrou mais o veículo. Testemunhas disseram que viram o autor do crime chegar de mototaxi, ele chegou próximo a moto empurrou até uma esquina e foi embora.

Os agentes da polícia, com as informações, se deslocaram até o Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia. Ao falarem com os funcionários da Receita Federal, os policiais foram informados que a motocicleta havia passado pelo local. O piloto da moto roubada não obedeceu à ordem de parada dos fiscais e foi embora.

O autor do furto logo depois retornou, com outro tipo de roupa, pela Receita Federal, mas foi reconhecido pelos seguranças que acionaram a PM (Polícia Militar).

Coforme o boletim de ocorrência, a PM prendeu o acusado pelo furto. O homem estava com uma quantia em dinheiro de R$ 630, e também portava 16 gramas de cocaína e garrafas com bebidas alcoólicas. Questionado sobre os produtos e o dinheiro, o criminoso confessou ter furtado o veículo e vendido no lado boliviano por R$ 850. Com o dinheiro do furto ele comprou a droga e as bebidas. (Com Diário Corumbaense)