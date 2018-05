Homem salva idoso de assaltante e o entrega a polícia

Moradores detiveram um ladrão no final da tarde desta terça-feira (22), que tentava assaltar um idoso no bairro Amambai, em Campo Grande

Segundo boletim de ocorrência, Luiz Fernando Prestes Costa de 19 anos, estava caminhando no cruzamento das vias Paissandu e Coronel Camisão, quando viu o ladrão Francis Marlon Borges de 28 anos, agredindo um idoso com socos. Neste momento Luiz achou que fosse uma briga familiar mas ao se aproximar percebeu que a vítima gritava que estava sendo assaltada, assim, ligou para a polícia, ao perceber a ação o assaltante fugiu do local.

A testemunha então começou a procurar pelo bandido enquanto a polícia não chegava e conseguiu pegá-lo entregando-o depois aos policiais.

No bolso do autor foi encontrado um cartão de crédito em nome de José Pereira Damaceno e ao ser questionado sobre o cartão, afirmou que era de um amigo que conheceu em um bar do bairro e como o amigo estava bêbado pediu que ele ficasse com o cartão, passando também a senha. O assaltante não soube informar o endereço e telefone do dono do cartão, com ele também estava a quantia de R$ 101,50.

O assaltante apresentava lesões no ombro esquerdo, ombro direito, nos dois joelhos, no cotovelo direito e na testa, fruto da tentativa de fuga dos moradores, ele foi preso em flagrante. Os policiais voltaram a esquina onde o idoso estava sendo agredido mas não o encontraram.