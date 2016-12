Homem surta após levar um fora e agride até a mãe

Muito “louco do pão” Leandro Pedro da Silva, 28 anos, meteu o louco na ex-namorada e até na própria mãe após não aceitar o fim do namoro. Segundo informações do registro policial Leandro estava no Centro de Cassilândia e como tinha fumado um “cigarrinho do capeta” e foi até a casa da ex-namorada, de 23 anos. Lá, inconformado com ela ter entrado com o pé e ele com o bumbum, tacou uma pedra na janela da casa e fugiu. Indignada, a moça fez boletim de ocorrência e a polícia foi até a casa dele.

Lá, a mãe de Leandro também contou que o filho faz uso frequente de drogas e bebidas, e com isso agride a própria mãe com palavras de baixo calão e ameaças para que ela dê dinheiro. Foi o que bastava e os policiais acabaram conduzindo o valentão para a delegacia.