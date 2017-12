Homem suspeito de matar idosa com 50 facadas é preso

Na manhã desta segunda-feira (4) policiais militares com auxílio de lideranças indígenas prenderam Marcelo da Silva Gonçalves, 29. Ele é o principal suspeito pela morte da cadeirante Nilza Fernandes, 73, atingida por aproximadamente 50 facadas ocorrida na noite de domingo (3).

De acordo com informações do Dourados News a prisão ocorreu na região do Hospital Universitário, no bairro Altos do Indaiá. Marcelo negou o crime à polícia e afirmou ter sido praticado por adolescente de 14 anos, porém, testemunhas afirmam que ele é o assassino.

O rapaz acabou encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados e as investigações continuam. Já havia um mandado de prisão contra ele expedido pela Justiça.

O crime

Na noite de domingo (3), Nilza foi assassinada a facadas de forma brutal dentro de sua casa, na Aldeia Bororó, Reserva Indígena de Dourados. De acordo com relato de populares, ela e o suspeito possuem rixa antiga por conta do terreno onde residem.

Em circunstancias ainda apuradas pela polícia, o rapaz teria se deslocado até a casa da mulher e efetuado aproximadamente 50 golpes de faca contra o seu corpo.