Homem tem a perna arrancada e morre ao ser atropelado por caminhão

Fábio Bueno de Camargo, 31 anos, morreu atropelado por um caminhão na note de sexta-feira (9), em uma rodovia entre os municípios de Glória de Dourados e Deodápolis.

O homem de 36 anos que dirigia o caminhão, relatou a policia que Fábio estava no meio da pista na hora do acidente e como no momento, outro veículo vinha na direção contrária, não houve chance de desviar da vítima.

Com o impacto, a pernas de Fábio foi arrancada e a frente do caminhão ficou danificado com o impacto bem na parte do meio.