Um homem de 42 anos teve afundamento de crânio após ter sido espancado a pauladas pelos seus três enteados de 20,21 e 24 anos, na noite desta quarta-feira (22), numa residência em Três Lagoas. O caso está nas mãos da Polícia Civil, que até o momento não localizou os jovens.

De acordo com o site Perfil News, a vítima Claudemir Santos de Souza, estava sentado na varanda com a esposa, mãe dos meninos, quando foi surpreendido pelos garotos. Cada um dos rapazes segurava um pedaço de madeira e passaram a agredir o padrasto. O trio parou as agressões quando o homem começou a sangrar muito e por ter ficado inconsciente.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Por conta da gravidade, os socorristas levaram Claudemir até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em estado de saúde grave.

Interrogada pelos militares, a mãe dos jovens relatou que não sabem onde estão e muito menos o motivo das agressões.