Homem tem apartamento invadido e quase foi morto por bandidos

Um homem de 33 anos, quase foi morto depois de ter sua casa invadida por dois desconhecidos. A tentativa de homicídio aconteceu na última quarta-feira (10) à noite no residencial Orestino em Três Lagoas – a 338 km de Campo Grande.

Conforme o site JPNews, o criminoso entrou na casa do homem com uma espingarda. A vítima disse aos policiais que estava em frente de sua casa quando o desconhecido foi em sua direção e perguntou quem mandava na área. A vítima não respondeu o criminoso então disse que quem mandava na área era ele. Os vizinhos tentaram intervir para evitar uma confusão, mas não adiantou.

A vítima subiu até ao seu apartamento, mas o agressor bateu na porta violentamente. O homem, que estava com sua esposa três filhos, se armou com uma faca para defender a família.

O desconhecido conseguiu invadir o apartamento com uma espingarda de cano serrado. Nesse instante os homens entraram em luta corporal, o criminoso disparou um tiro e feriu a dono da residência. Uma terceira pessoa invadiu o apartamento e deu um golpe conhecido como “mata-leão” na vítima, que mesmo em desvantagem continuou a lutar com seus agressores.

Os vizinhos chamaram a polícia e os dois suspeitos saíram do apartamento, ainda na fuga o bandido armado atirou nos vizinhos. De acordo com os policiais, o homem que estava armado é morador do condomínio onde ocorreu a confusão. No apartamento onde houve a luta, a polícia encontrou marcas de sangue e uma cápsula deflagrada de calibre 28.