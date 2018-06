Homem tem carro roubado ao parar em semáforo

Uma situação incomum aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (4), quando um homem parou no semáforo e foi roubado na Vila Moreninha III, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, Dione Pinheiro de Souza, 27 anos, estava trafegando na rua Amapa Doce em seu carro, um Uno de cor verde, quando parou por um momento no semáforo e foi surpreendido por dois indivíduos armados com pistolas, que exigiram que a vítima entregasse o veículo.

A vítima desceu do veículo e não percebeu se no local havia câmeras de segurança. Dione descreveu aos policiais que um dos homens tinha pele morena, era magro e alto, vestia bermuda e boné verde, não possuia barba e aparentava ter cerca de 20 anos.