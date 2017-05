Homem tem orelha cortada depois de se envolver em briga

Como se fossem lutadores medievais, homens usaram barras de ferros como espadas para brigarem. O caso aconteceu na madrugada dessa sexta-feira (5) ao lado da rodoviária de Três Lagoas – a 338 km de Campo Grande. Depois da confusão, um homem de 50 anos ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço Móvel de Urgência).

De acordo com as informações do site de notícias JPNews, dois indivíduos iniciaram uma briga ao lado da rodoviária da cidade. Eles trocaram socos e ambos se armaram com barras de ferro encontradas pelo local.

Eles começaram a lutar como se as barras de ferro fossem espadas e o homem de 50 anos levou um golpe na orelha. A vítima tonteou e caiu, o agressor fugiu e não foi localizado pela polícia.

O homem, que teve a orelha esquerda cortada, foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Mesmo ferido, o senhor disse que iria se vingar do seu rival.