Homem tenta apartar briga em bar e mulher o esfaqueia

Os seguranças do local contiveram a agressora

Uma mulher causou confusão em uma casa de show na madrugada desta quarta-feira (13), ao esfaquear um homem, no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para conter uma briga na casa de show Mesa de bar. Testemunhas disseram aos policiais que Douglas Santiago Duarte, 22 anos, tentou separar uma briga entre Jéssica Calderoni do Nascimento, 23 anos, e uma outra pessoa, quando foi atingido por um canivete, ferindo-o no braço.

Os seguranças do local contiveram a agressora e levaram-a para fora do bar e acionaram a Polícia Militar. Jéssica negou aos policiais que tivesse ferido a vítima e que apenas estava de posse da arma, mas ao questionarem o homem atingido pelo golpe, ele confirmou que ela o havia esfaqueado.

A agressora foi presa e conduzida a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário com um pequeno corte no dedo ocasionado durante a briga.

A vítima dispensou atendimento médico. O canivete não foi localizado.