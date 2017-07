Homem tenta enforcar esposa e é esfaqueado

O marido estava com ciúmes da mulher que conversava com um amigo durante churrasco

Paulo Santana da Silva, 32 anos, foi ferido por faca pela esposa Patrícia Pereira Gama, 28 anos, após tentar enforcá-la.

O caso aconteceu após um churrasco com amigos no início da noite de domingo (16) em Três Lagoas - a 329 km da Capital. Segundo o registro policial, a esposa de Paulo estava conversando com um amigo e o marido, enciumado, agrediu a esposa em um dos quartos da casa. Patrícia, para se defender, pegou uma faca e colocou no bolso, na segunda vez que Paulo tentou agredi-la, ela se defendeu desferindo um golpe na barriga.

Quando os militares chegaram ao local para atender a ocorrência, Paulo estava caído do lado de fora da residência. A equipe do Samu socorreu a vítima de facada e ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Patrícia estava com escoriações no nariz, devido à agressão.

O caso foi registrado como violência doméstica.