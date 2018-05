Homem tenta estrangular esposa, mas Polícia chega a tempo

Uma mulher de 42 anos, foi sufocada na madrugada desta terça-feira (22), pelo marido em uma tentativa de homicídio no Jardim Paraíso, em Sidrolândia.

Segundo boletim de ocorrência, os dois estavam bebendo quando Eunice Ribeiro dos Santos começou a falar assuntos do passado do relacionamento do casal, os dois convivem há 12 anos e são pais de um filho. Neste momento, Jess James Alves da Silva, 43 anos, ficou irritado com a conversa e agrediu a vítima com socos, apertando também seu pescoço tentando sufocá-la.

A mulher acionou a Polícia Militar que esteve no local e verificou que a vítima apresentava marcas no pescoço e um ferimento no rosto. O marido já havia fugido. Eunice relatou aos policiais que o agressor quebrou a porta da cozinha, um som e outros utensílios da casa. O caso foi registrado como violência doméstica.