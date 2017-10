Homem tenta ferir esposa com canivete, mas é impedido por filha de 9 anos

O homem chegou em casa bêbado e começou a quebrar todos os utensílios do local

Um mulher, de 31 anos, procurou a delegacia de polícia após eu marido tentar feri-la com um canivete. O caso aconteceu no município de Bataguassu na noite desta quarta-feira (25).

De acordo com o registro policial, o homem, de 39 anos, teria chegado em casa bêbado e começado a quebrar todos os utensílios do local. A mulher então teria dito que procuraria a delegacia para denunciá-lo, momento em que ele teria dito que se fizesse isso a mataria com um canivete, e partiu para cima da mulher.

A filha do casal, de 9 anos, teria entrado na frente do pai e impedido que ele ferisse a mulher. Em um momento de distração do homem, mãe e filha conseguiram sair e ir até a delegacia. O caso foi registrado como ameaça, violência doméstica.