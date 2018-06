O autor teria jogado óleo diesel nas vítimas com a intenção de atear fogo em seguida

Um homem de 36 anos teria jogado óleo diesel na esposa de 39 anos, e na filha recém-nascida – que tem apenas 12 dias de vida –, e ainda tentado atear fogo. O caso aconteceu no último domingo (24), no município de Batayporã.

De acordo com o Nova News, o homem trabalha como motorista e estava ingerindo bebidas alcoólicas, momento no qual a esposa resolveu chamar a sua atenção. Conforme o site, a companheira advertiu o autor sobre sua atitude, pois no período noturno, ele teria que levar alguns trabalhadores para uma usina da região.

Irritado com a mulher, o autor passou a ofender a vítima. O homem então aproveitou a confusão para jogar combustível no corpo da esposa e da filha, e ainda tentar atear fogo nas duas.

A mulher pegou a recém-nascida e saiu correndo para pedir socorro. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, porém, quando os policiais chegaram ao local, o acusado já havia fugido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como ameaça e violência doméstica e deverá ser apurado pelas autoridades.