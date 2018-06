Homem tenta se jogar de ponte e bombeiros o impedem com cigarro

O corpo de bombeiros foi acionado na madrugada deste sábado (16), para atender uma tentativa de suicídio em uma ponte, em Maracaju.

A unidade de resgate chegou ao local e encontrou um homem de 27 anos, sentado na beirada da ponte, ameaçando pular.

Os militares do Corpo de Bombeiros tentaram se aproximar do homem, mas cada vez que se aproximavam ele ameaçava novamente se jogar. Assim, foi iniciada as negociações com o suposto suicida. O sargento parou uma motociclista que passava pelo local e lhe pediu um cigarro. Neste momento, a moça desceu da motocicleta, ofereceu um cigarro ao homem que estava na ponte e ainda disse que lhe daria um beijo na boca, caso ele desistisse da tentativa do suicídio. A esposa do homem, que estava no local, ficou bastante desconfortável com a situação inusitada..

De posse do cigarro, um dos bombeiros se aproximou de homem que estava na ponte, para lhe entregar o cigarro e aproveitou a oportunidade para agarrá-lo e com a ajuda dos demais militares o arrastaram para longe da borda da ponte.

Após ser contido, o homem se queixou de dores na cabeça e foi conduzido ao pronto socorro, ficando sob observação médica.

Os bombeiros questionaram a esposa do homem sobre os motivos da tentativa de sucídio, mas ela não soube dizer as causas prováveis.