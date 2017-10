Homem tortura companheira por uma hora em Três Lagoas

No final da tarde dessa quinta-feira (26) a Policia Militar foi acionada para comparecer a uma casa, no bairro Jardim das Hortência em Três Lagoas, pois segundo relatos dos vizinhos uma mulher estava sendo agredida pelo seu companheiro.

Quando a PM chegou ao local em contato com vitima, Valdene Aparecida do Carmo Martins, disse que seu companheiro, Mariano Bento da Silva, chegou do trabalho irritado sem motivo aparente e eles tiveram uma discussão.

Ela relatou que em um certo momento ele a segurou pelos braços e a levou até o banheiro, onde passou a agredi-la com socos, tapas, puxou os cabelos, chutou as costas. De acordo com a vítima ela estava sentindo fortes dores na região abdominal e na região lombar, também está com dor na cabeça e uma lesão no lábio inferior do lado direito, também informou que ficou no banheiro sendo agredida por quase uma hora.

Ao questionarem o agressor, ele informou que chegou de seu serviço e Valdene não estava em casa, e quando foi procura-la e a encontrou em um bar próximo à sua casa bebendo pinga e cerveja. Por isso ao chegarem em casa tiveram uma discussão. Mariano não nega que tenha agredido a companheira.

A mulher disse que é agredida há vários anos pelo companheiro, mas nunca teve coragem de denuncia-lo por medo, pois o autor a ameaçava constantemente de morte dizendo “Se você chamar a polícia eu te mato, a cadeia foi feita pra homem".

Os militares disseram que durante o até a delegacia ouviram o autor disser vítima "Porque você não diz logo pra eles que você já está morta".

A ocorrência foi registrada na DEPAC de Três Lagoas. Mariano foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa (violência domestica) e ameaça.