Uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no município de Três Lagoas para denunciar o irmão, que teria ameaçado matá-la utilizando uma espada samurai. O caso aconteceu nesta terça-feira (12).

De acordo com o JP News, seu irmão e sua cunhada foram até a casa de seu pai e os três começaram uma discussão por conta de um ventilador. Durante a confusão, o homem teria dado um soco no rosto da irmã e a cunhada aproveitou para golpea-la com um chute na barriga.

Segundo o site de notícias, o autor ainda teria dito, “você não tem medo de morrer? Não é à toa que em minha casa eu tenho uma espada samurai e um facão”, ameaçou.

Conforme o site, após a briga, a mulher procurou a Depac do município para registrar um boletim de ocorrência contra o irmão. No local, os policiais constataram uma lesão no rosto da vítima que também reclamava de dores na barriga.

Ainda segundo o JP News, a vítima não quis fazer exame de corpo de delito. O caso foi registrado como violência doméstica.