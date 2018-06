Drogado e bêbado, homem esfaqueia vizinho

Um homem de 28 anos, quase morreu ao ser esfaqueado pelo vizinho na noite desta quarta-feira (20), no condomínio Orestinho, em Três Lagoas.

O autor Jadilson dos Santos Pereira, 34 anos, conhecido como "Baiano", estava, segundo sua esposa, bebendo pinga e fumando maconha em casa com um amigo, que também mora no mesmo condomínio. Os dois resolveram ir até o apartamento da vítima Rodrigo da Silva Rodrigues e chegando ao local, por motivos desconhecidos os dois começaram a brigar.

Após muita discussão, "Baiano" esfaqueou Rodrigo e fugiu. A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao condomínio, encontraram Rodrigo caído no chão, gemendo de dor por causa do corte profundo que sofreu na região do abdômen.

A vítima disse com dificuldade aos policiais que o autor seria "Baiano", seu vizinho. O Samu prestou os primeiros atendimentos a Rodrigo. O médico plantonista afirmou que ele havia perdido muito sangue, estava em estado grave e corria risco de morte.

Os policiais foram até o apartamento de agressor, encontraram sua esposa que explicou que recebeu uma ligação do amigo do marido, dizendo que havia acontecido uma briga entre o esposo e Rodrigo. Ela afirmou ainda não saber do paradeiro do autor.

Policiais investigam o caso.