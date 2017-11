Homem vai à polícia porque mulher trocava mensagem com outro

Um líder religioso de Aquidauana, procurou a Polícia Civil para "denunciar" que a esposa estava conversando com um desconhecido no aplicativo WhatsApp.

De acordo com as informações do site O Pantaneiro, o homem informou a polícia que pegou o celular da esposa e tentou iniciar uma conversa com o sujeito, mas o outro homem percebeu que não era a mulher que estava falando com ele e bloqueou o contato.

O líder religioso disse que chamou a esposa para ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas a mulher disse que não iria. E caso ele desejasse, poderia arrumar as malas e ir embora ou ir até o Fórum do Município e fazer o pedido de divórcio.

Ele insistindo com a ideia de fazer o BO foi até a delegacia, mas teve seu pedido negado pela equipe policial. E foi informado pelo policial que conversar com pessoas não configura nenhum tipo de crime. O homem foi orientado a resolver as questões pessoais com sua esposa, sem o envolvimento de qualquer órgão policial.