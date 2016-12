Homem vive terror com assalto em sua casa

Um homem de 34 anos teve sua casa assaltada nesta quarta-feira (21) e ele e sua funcionária ficaram sob a mira de revolveres durante 35 minutos em uma residência na região do Shopping Norte Sul. Segundo o registro policial o homem foi abordado por dois bandidos usando armas de fogo, um armado com uma pistola e outro com um revólver e que os dois chegaram fazendo a abordagem dando a entender que já conhecia o local.

De acordo com a vítima eles chegaram e renderam uma funcionária e entraram na casa. Enquanto um deles cuidava a vítima, outro vasculhou sua residência e o tempo todo exigia cheques e jóias em ouro. Para o homem os bandidos já sabiam sobre a rotina da casa e conseguiram acessar o cofre que havia no local.

Os bandidos agiram com violência, agredindo as vítimas e depois os trancaram no banheiro e saíram da casa levando joias, laminas de cheques e outros objetos.