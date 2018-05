Homenagem ao Dia das Mães emociona mãe e trabalhadores no Hospital Cassems

Na manhã de sexta-feira (10), ao som tranquilo e suave das cordas do violão o coordenador do Projeto de Musicoterapia do Hospital Cassems de Campo Grande, Gabriel Scatena, entoou a poesia escrita pela coordenadora do Projeto A Literatura Cura, Raquel Anderson, em homenagem ao Dia das Mães em todos os setores do hospital.

A ação antecipou as homenagens ao dia das mamães e encantou pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital. No quarto andar, onde se localiza a pediatria, assim que os acordes do violão começaram a soar, as mães saíram dos quartos com os filhos no colo para verem o que estava acontecendo. Com surpresa receberam a homenagem, muitas delas com lágrimas nos olhos.

“O que nos dá mais prazer e vontade de continuar é saber que estamos ajudando a aliviar a dor do sofrimento, não apenas dos pacientes, mas dos acompanhantes, que também precisam de cuidados”, reforça Gabriel.

A emoção tomou conta também das colaboradoras, em especial, das profissionais de enfermagem, mulheres que diariamente se dedicam e cuidam dos pacientes com o mesmo carinho e atenção que se dá aos filhos.

“Os versos, a poesia, a música são terapias para a alma. É um carinho todo especial que nós oferecemos para todos que estão diariamente trabalhando ou necessitando dos serviços de saúde. É aliviar a rotina estressante tanto dos trabalhadores quanto dos pacientes e acompanhantes. E hoje, esse alívio veio em forma de homenagem a todas as mães”, explica Raquel.