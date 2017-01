Homenagem dá novo nome a prédio da Santa Casa

Arthur D’Ávila Filho foi o responsável pela criação do prédio

O principal prédio do complexo hospitalar da Associação Beneficente de Campo Grande Santa Casa recebeu na manhã desta sexta-feira (27), o nome do presidente da instituição entre os anos de 1974 e 2005, Arthur D’Ávila Filho. A atitude foi uma homenagem ao maior responsável pela construção do prédio.

Arthur D’Ávila foi defendeu a criação do novo prédio e enfrentou grande resistência à época. O prédio tem capacidade para até 700 leitos.

A cerimônia contou com a presença de diretores e conselheiros da ABCG, autoridades e comunidade.