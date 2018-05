Homenagem marca o Dia de Combate a Homofobia na Capital

A entrega da “Homenagem Marcela Aguiar” marca o Dia Municipal de Combate a Homofobia, comemorado nesta quinta-feira (17), em Campo Grande.

Mais de 10 pessoas entre militantes, professores e assistentes sociais receberão o troféu que leva o nome da ex-militante de Direitos Humanos LGBT e ex-ativista na luta contra o HIV/AIDS, Marcela Aguiar, faleceu em 2002 em decorrência de problemas de saúde.

A coordenadora de Políticas Públicas LGBT, Cris Stefanny, considera justa a homenagem levar o nome de Aguiar. “A homenagem se chama Marcela Aguiar devido a sua história de vida e contribuições no combate ao HIV/aids e a LGBTfobia em Campo Grande”, considerou.

No dia em que se enaltece a importância do combate, Cris avalia que a homofobia tem crescido constantemente no país. “O Brasil está cada ano na ponta de uma pirâmide de violência LGBTfobica com números alarmantes maior que em países do Oriente médio onde tem pena de morte de LGBT”, disse a coordenadora ao ressaltar que, apesar dos avanços, ainda há muito a conquistar.

A iniciativa da Homenagem a ser entregue hoje, segundo a coordenadora, visa o reconhecimento às conquistas da população LGBT em Campo Grande e as pessoas que contribuíram neste processo.

O prefeito Marquinhos Trad confirmou presença na cerimônia que tem início previsto para às 19h, no auditório Enir Terena, na sede da Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos.