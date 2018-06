Homenagens e debate sobre universidade serão realizados na ALMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), realiza nesta semana homenagens, debates sobre situação de uma universidade de MS e convênios médicos. Confira as atividades que serão realizadas:

Nesta segunda-feira (25), durante audiência pública, será debatida a situação do curso de medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A proposta de discussão do assunto é do deputado Dr. Paulo Siufi (MDB), presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis.

Na terça-feira (26), além da sessão plenária, às 9h, haverá sessão solene, às 19h, para outorga da Comenda Coronel Pedro José Rufino, no plenário principal da ALMS.

Durante o evento, proposto pelo presidente do Legislativo, Junior Mochi (MDB), serão homenageadas personalidades que se destacaram durante a batalha da Retirada da Laguna, que ocorreu na Guerra do Paraguai (1864 - 1870).

Já na quarta-feira (27), às 8h, haverá reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no plenarinho Deputado Nelito Câmara. O grupo de trabalho analisa a constitucionalidade e legalidade das matérias antes das votações em plenário.

Na quinta-feira (28), será celebrado no plenarinho, às 8h, um convênio entre a Comissão de Saúde da ALMS e a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag). Segundo o Dr. Paulo Siufi, a parceria com a entidade contribuirá para aperfeiçoar a análise de projetos verificados pela comissão,como exemplo o convênio já foi firmado com o Conselho Regional de Medicina (CRM-MS) e o Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS).