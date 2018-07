Homens aproveitam horário estendido de posto para cuidar da saúde

O horário foi estendido devido ao Dia Internacional do Homem

Diversos pacientes do sexo masculino foram atendidos até as 20h desta segunda-feira (16), na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Estrela Dalva em comemoração ao Dia Internacional do Homem na capital.

A unidade estendeu o horário de atendimento e ofereceu atendimento médico preventivo à saúde do homem como atualização de vacinas e avaliação odontológica.

Cerca de 50 pacientes foram atendidos e realizaram 27 testes de HIV, sífilis, hepatites B e C, 20 atualizações de Cadernetas de Vacinação, 30 atendimentos médicos, 28 avaliações odontológicas e 10 atualizações do Cartão SUS.

O Dia Internacional do Homem foi lembrado no último domingo (15), para tratar a saúde e melhorar a saúde dos mais jovens, melhorar a relação e promover a igualdade entre gêneros e destacar papéis positivos dos homens.

Muitos homens atendidos trabalham durante o dia e aproveitaram o horário estendido de funcionamento.