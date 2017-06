Homens armados fazem arrastão em hotel de Sidrolândia

Um homem, aparentando ter 60 anos, acompanhado de mais dois comparsas com o rosto encoberto e com armas de fogo, invadira o hotel Cisne Azul e levaram R$ 3 mil do estabelecimento. O assalto ocorreu na madrugada desta quinta-feira (15) por volta das 4h em Sidrolândia - a 65 km da Capital.

De acordo com o Sidrolândia News, o senhor bateu na porta da recepção do hotel, o funcionário atendeu o homem, pois acreditava que seria um cliente. Ao abrir a porta os ladrões pegaram R$ 3 mil que estava no caixa, além de aparelhos celular e também roubaram alguns clientes que estavam na recepção.

Depois do arrastão, os criminosos trancaram as vítimas em um dos quartos e fugiram logo em seguida. No local existem câmeras de segurança que registrou toda a ação dos bandidos. A Policia Civil investiga o caso.