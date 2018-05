Homens discutem por aluguel e um esfaqueia o outro

Os dois estavam armados com facas

Moradores acionaram a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (17) devido a uma briga de dois homens armados com facas no bairro Jardim Sul em Sidrolândia.

Quando os policiais chegaram ao local, Carlos Portillo Sanchez de 34 anos estava armado com um facão mas ao ver os policiais jogou a arma no chão e se entregou sem resistência. Já Milton Cardoso Holsback de 53 anos, estava armado com duas facas e pulou o muro para fugir de seu desafeto.

De acordo com boletim de ocorrência, o local estava cheio de sangue no chão, Carlos estava com um corte na cabeça e recusou atendimento médico. Ele disse aos policiais que os dois começaram uma discussão que resultou em agressões.

Durante rondas nas proximidades a Polícia Militar encontrou as duas facas deixadas no chão por Milton. Ele foi para o hospital com lesões nas costas, braços e cabeça, recebendo atendimento.

Carlos foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil e informou que mora na casa da frente e é dono da casa dos fundos onde aconteceu as agressões e a aluga para Milton. O caso foi registrado como lesão corporal de ambas as partes.