Homens embriagados sofrem queda de moto

Uma queda de moto envolvendo duas vítimas, em Batayporã, mobilizou o Corpo de Bombeiros de Nova Andradina noite desta quinta-feira (12).

Segundo informações do Nova News, o acidente aconteceu na estrada de acesso aos Assentamentos São Luiz, São João e Mercedina, próximo a uma ponte a cerca de dois quilômetros do perímetro urbano.

Apenas uma das vítimas recebeu os primeiros socorros dos bombeiros no local e foi transportada para o Hospital Cassems de Nova Andradina. O condutor da moto, com placa de Angélica (MS), de 54 anos, reclamava de dores no tórax e no joelho esquerdo sem sinal de fratura.

Questionado sobre as circunstâncias do acidente, o motociclista detalhou que teria perdido o controle da direção quando sofreram a queda. O passageiro, que se mostrava bastante agitado em visível estado de embriaguez, recusou atendimento.