Na tarde de domingo (14) dois homens morreram afogados em um córrego, localizado na fazenda “Bahia Formosa”, no município de Porto Murtinho, região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações do Porã News, as vitimas eram de nacionalidade paraguaia e foram identificados como Pedro Nolasco do Santos Rolon, 38 anos e Alejandro Galeano Ojega, 30 anos. Testemunhas disseram que os dois tinham ficados sozinhos no barraco, situado na fazenda e quando os outros trabalhadores retornaram ao barraco, ao não encontrar Pedro e Alejandro, o chefe do grupo foi até o córrego onde encontrou as roupas e chinelos dos mesmos.

Desconfiados que os amigos pudessem ter morridos afogados, eles pegaram um linha com anzol e começaram a jogar na água. Após dez lançamentos, eles conseguiram fisgar algo, e quando puxaram, era o corpo de Pedro.

Na manhã de segunda-feira (15), militares do Corpo de Bombeiros, acompanhados da Policia Civil, foram ate o local e após realizar mergulhos, localizaram o corpo de Alejandro.

Os corpos foram encaminhados para autópsia, e posteriormente, ser entregue aos familiares.