Dois homens, de 21 e 33 anos, foram esfaqueados na madrugada deste sábado (01), após brigarem em frente de bar, no Jardim Montevidéu, em Campo Grande. As vítimas foram atendidas pelas equipes da Unidade de Pronto Atendimento e devido a gravidade foram encaminhados a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam num estabelecimento na rua Munduba, no bairro Estrela Dalva, quando ocorreu uma discussão e os homens foram esfaqueados. Segundo testemunhas, o autor fugiu do local.

Em rondas pela região, as vítimas foram encontradas e levadas até o UPA da Nova Bahia. Em contato com as testemunhas, informaram que não sabem do motivo do crime, e que a briga foi muito rápida, não sabendo identificar as características do suspeito. A comunicante ainda comentou que os feridos é seu cunhado e marido.

A Polícia Civil está à frente do caso. Não foram informados sobre o estado de saúde das vítimas.