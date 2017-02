Dois homens de 46 e 24 anos foram brutalmente espancados por cinco homens armados com pedaços de paus, madeiras e tijolos, numa residência no Bairro Senhor Divino, em Coxim. O caso foi registrado na Polícia Civil e deverá ser investigado pelas autoridades.

De acordo com o site Edição de Notícias, os suspeitos invadiram o imóvel pela porta dos fundos que estava encostada. Vizinhos escutaram os gritos que vinha da casa, o que despertou atenção deles e acionaram o Corpo de Bombeiros.

No local, a corporação encontrou as vítimas gravemente feridas. O homem de 46 anos que mora como inquilino na casa trabalha com vendas de picolés teve que ser socorrido ao hospital do município e depois encaminhado até a Santa Casa de Campo Grande. Já o seu amigo de 24 anos apresentou algumas fraturas e recebeu atendimento médico no Hospital Regional.

Segundo o proprietário da residência informou à reportagem que já pediu para o vendedor de picolés sair do imóvel, pelo motivo dele estar morando na casa com mais pessoas. A Polícia Civil deverá investigado o caso, até porque a porta dos fundos estava encostada pelo inquilino ter perdido a chave da porta, por isto será aberto um inquérito para investigação.