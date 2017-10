Homens são presos fazendo sexo em praça

Dois homens, Diego Lucas Santos Ramos, 24 anos , e Fabio Ricardo Costa Athaide, 34 anos, foram levados para a delegacia após serem flagrados por policias militares fazendo sexo em uma praça no município de Cassilândia na tarde de terça-feira (24).

De acordo com o registro policial, os policias foram avisados do fato a partir de uma denúncia anônima. Ao chegar no local informado, os dois homens foram localizados próximo ao banheiro da praça Elza Vendrame, ambos com as calças abaixadas até o joelho e praticando o ato sexual.

Durante o trajeto para a delegacia, um dos homens teria dito que por ser homossexual nada lhe aconteceria. Ainda segundo o registro, durante a confecção do boletim de ocorrência, um dos homens se levantava, mas em visível estado de embriaguez e aparentemente sob o efeito de drogas, se desequilibrava e caía. O caso foi registrado como ato obsceno.