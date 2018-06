Homens são presos com 175 kg de maconha na fronteira com o Paraguai

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (25), com dez fardos de maconha, que após pesados, totalizaram 175 quilos da droga, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

Os presos foram identificados como os paraguaios Dário Colman, 38 anos e Germán Verá, 35 anos. Ambos encontravam-se nas proximidades de uma propriedade rural na colônia Maria Auxiliadora, cerca de 25 quilômetros da fronteira, quando foram interceptados pelos agentes especiais da Secretaria Nacional Anti Drogas (Senad), com drogas pronta para ser comercializada.

Os homens receberam voz de prisão e por ordem do promotor de justiça Armando Cantero e foram encaminhados, juntamente com a carga de entorpecente, à base de operações da Senad, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.