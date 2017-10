Homens são presos com arma e munição próximos a escola

Durante a noite da segunda-feira (16) em rondas periódicas no bairro Campina Verde, próximo a Escola Municipal Professora Oneida Ramos, uma Guarnição da Guarda Municipal se deparou com dois indivíduos com atitude suspeita.

Lindomar Moreira dos Santos e Eder Antunes da Silva Junior foram avistados andando a pé, e um estava com uma arma de fogo em punho, mas ao avistarem a viatura Lindomar, dispensou a arma de fogo.

Os mesmos foram abordados e foi feita busca pessoal e a arma foi localizada no chão. Durante a abordagem um dos homens demonstrou muito nervosismo e ao tentar se evadir da abordagem foi contido pela guarnição, com ele foi encontrado uma arma de fogo com 06 munições intactas. Ao ser indagado sobre a arma de fogo, Lindomar assumiu ser sua e não forneceu a origem e nem o que iriam fazer com a arma.

Os autores foram encaminhados sem lesões corporais aparentes a esta Depac Piratininga, juntamente com a arma de fogo para providências.