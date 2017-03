Roni Elder Silva de Oliveira de 23, e Reginaldo Perin de Morais de 33 anos, foram presos na noite desta terça-feira (14), transportando 800 caixas de cigarros escondidos em um caminhão tanque, na BR-163, em Caarapó. Interrogados, ambos receberiam entre R$ 1,5 a 5 mil pelo transporte.

De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o flagrante aconteceu a 15 km do município. Ao visualizar um carreta acoplada ao semirreboque, modelo Volvo, os agentes realizaram sinal de parada ao condutor, que foi desrespeitada. Iniciando um acompanhamento tático, os agentes fizeram sinais luminosos a tentar chamar atenção do motorista, que quilômetros a frente parou o veículo.

Em vistoria, foram encontrados diversas caixas de cigarros. Questionados sobre o documento fiscal para o transporte, foram informados pelo motorista e passageiro que a mercadoria era do Paraguai, e não possuía tais papéis.

Em depoimento, Reginaldo afirmou que iria entregar a carga em Rondonópolis (MT) e receberia R$ 5 mil pelo transporte. Já Roni relatou fazer o serviço de comunicador com os batedores e ganharia R$ 1,5 mil.

Foram encontrados na carreta rádios comunicadores e uma quantia de R$ 2,9 mil em dinheiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal de Dourados para registro do crime de contrabando.