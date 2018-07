Homens vão parar na delegacia após tirar foto de cadáver

Adair Bergman, 35 anos, e Rafael Santana da Silva, 25 anos, foram parar na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Centro de Campo Grande – após tirarem foto de cadáver. O caso aconteceu neste sábado (14), na BR- 163 – na saída para Cuiabá. Os policiais apreenderam dois celulares.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados na manhã de hoje após o motoqueiro, Carlos Paulo da Silva, 57 anos, invadir a pista de rolamento e bater em outro veículo que trafegava pela pista. A vítima caiu no chão e morreu no local.

Segundo a ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Os policiais chegaram ao local e, enquanto eles preparavam para retirar o corpo da estrada, Adair e Rafael aproveitaram o momento para tirar fotos do cadáver.

Os autores foram conduzidos à delegacia de Campo Grande e tiveram os aparelhos celulares apreendidos. O caso foi registrado como vilipêndio a cadáver.