O horário de funcionamento do TJMS será no período matutino, as 7 às 14 horas

Em virtude da solenidade de entrega da Comenda Colar do Mérito Judiciário, que será realizada nas dependências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (27), excepcionalmente, o horário de funcionamento do órgão será no período matutino: das 7 às 14 horas.

De acordo com a assessoria, a alteração do horário de expediente é válida somente para o Tribunal de Justiça. No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) o horário de atendimento permanece inalterado.