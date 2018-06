Horário de expediente diferenciado nesta segunda para servidores estaduais

A seleção brasileira se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo e fará o jogo decisivo na próxima segunda-feira (2/7) contra o México, às 10h (horário de MS). Por conta disso, O Governo do Estado irá publicar nesta sexta-feira (29), por meio do Diário Oficial do Estado, o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais na segunda-feira, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo da Rússia.

O expediente será das 14h às 17h30. A informação é do titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis. Segundo ele, a determinação é válida para órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. O decreto levará assinatura do governador Reinaldo Azambuja.

Pelo texto, o disposto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.