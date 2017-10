Horário de Verão começa no próximo domingo

O horário de verão 2017/2018 será adotado à partir da 0h deste domingo (15) nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. A medida estabelece que os moradores destas regiões adiantem seus relógios em uma hora.

O horário diferenciado deste ano terá duração de 126 dias e termina em 18 de fevereiro de 2018, data na qual os ponteiros dos relógios deverão ser novamente atrasados em uma hora.

A medida vale para o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo.

Adotado no Brasil em 1931, o horário de verão é implementado todos os anos desde 1985 com o objetivo de economizar energia nos horários responsáveis pelos picos de consumo no País.

Neste ano, no entanto, o governo federal cogitou extinguir o horário diferenciado após um estudo do MME (Ministério de Minas e Energia) identificar que a prática traz "resultados próximos da neutralidade para o sistema elétrico".

Após avaliar o levantamento e causar polêmica, o Planalto decidiu manter o horário de verão que, no ciclo 2016/2017, resultou em uma economia de R$ 159,5 milhões, de acordo com o MME.

Na ocasião, a pasta afirmou que a economia representa o valor que deixou de ser gasto com o acionamento das usinas termelétricas, geradoras de eletricidade mais cara do que as hidrelétricas.