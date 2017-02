Hospital Cassems inaugura UTI cardiológica e entrega mais 27 leitos

A UTI vai contar com suporte da aparelhagem do complexo hospitalar que possui equipamentos de última geração

O Hospital Cassems de Campo Grande inaugura nesta segunda-feira (20), às 10h, a UTI cardiológica com 10 leitos. A UTI vai contar com suporte da aparelhagem do complexo hospitalar que possui equipamentos de última geração e uma equipe especializada que permitirá que a unidade hospitalar se torne referência em atendimentos cardiovasculares. Além da UTI, o hospital entrega mais 27 leitos de internação.

Dentre os aparelhos que darão suporte a UTI estão a tomografia computadorizada, ressonância magnética e hemodinâmica. O hospital também estará apto a realizar tratamento de doenças cerebrovasculares agudas, como os AVCs (Acidente Vascular Cerebral), e para seguir as diretrizes que priorizam o atendimento de pacientes com dor torácica.

A UTI é equipada com respiradores de última geração, monitores multiparamétricos interligados a uma central de monitoramento, leitos privativos e camas elétricas. Os equipamentos também melhoram os protocolos e rotinas da equipe, facilitando assim a integração entre médicos de todos os setores de apoio. Para a cardiologista e coordenadora da UTI cardiológica do hospital, Carmelita Alencar Vilela, a disponibilidade destes equipamentos garante um maior suporte e resultados mais eficazes.

“A disponibilidade de aparelhos como esses, de última geração, ajuda num diagnóstico mais preciso e num tempo menor, o que diminui muito os riscos. Ter tudo isso dentro do hospital e com uma equipe médica preparada para lidar com o paciente cardíaco, garante a ele um suporte muito maior e os resultados são bem melhores, além de oferecer mais segurança, tanto para a equipe médica quanto para o paciente”, explica Carmelita.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, acredita que além de cumprir seu papel de trazer inovações tecnológicas e de realizar procedimentos de alta complexidade, o Hospital Cassems de Campo Grande oferece aos beneficiários da Caixa dos Servidores uma estrutura de ponta, capaz de atender a todas as suas necessidades.

“Ao inaugurar a UTI cardiológica, o Hospital Cassems de Campo Grande amplia ainda mais a sua capacidade de resolver os problemas de saúde para aqueles que buscam atendimento na nossa estrutura. A cada novo procedimento realizado e a cada estrutura entregue, o hospital assume ainda mais o seu papel de ser referência em assistência hospitalar”, pontua Ayache.